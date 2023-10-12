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Коттеджи с бассейном в Ларнака, Кипр

Ларнака
8
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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