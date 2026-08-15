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Бунгало в районе Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Бунгало
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Очаровательный отдельностоящий бунгало с тремя спальнями в Менёу Этот чудесный отдельностоя…
$430,151
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

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