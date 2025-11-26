Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Laneia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Laneia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Лания, Кипр
Квартира 5 спален
Лания, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Откройте для себя безмятежность в этой замечательной вилле, расположенной в Ланейе, с обширн…
$1,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Лания, Кипр
Квартира 4 спальни
Лания, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Уникальный камень построил Бунгало в искомой деревне Ланьеа. Недвижимость была построена на …
$979,474
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Laneia, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти