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Дома с садом в Lakatameia Municipality, Кипр

Лакатамия
77
Tseri
8
41 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Продается двухэтажный дом для перепродажи в Лиопетри - провинция Фамагуста. Дом состоит из 8…
$138,562
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Дом 3 спальни в Tseri, Кипр
Дом 3 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
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$282,264
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с крытыми комнатами…
$299,950
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 197 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Aglantzia - Nicosia provin…
$328,381
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ливадии - провинции Ларнака, с крытыми комнатами…
$288,285
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Полемидии - провинция Лимассол, площад…
$323,406
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$300,296
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$289,952
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, площадью …
$299,950
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached four bedroom house in New Port area - Limassol provin…
$330,326
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Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
$166,164
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
For sale under construction a detached corner house of three bedrooms in Palodia - Limassol …
$323,406
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Four bedroom house in a quiet and attractive location of Tseri area.  The property is situat…
$498,951
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ливадии - провинции Ларнака, с крытыми комнатами…
$287,952
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
This is a luxury villa for sale located in a quite neighborhood in Tseri. The Villa is buil…
$776,145
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
This luxurious villa, located on the outskirts of Nicosia, offers easy access to the highway…
$642,995
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Four bedroom detached villa in lakatamia close to all amenities. It consists of a living roo…
$554,389
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$290,287
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Amazing property in the beautiful area of STELMEK, Nicosia. A Uniquely combining luxury ass…
$430,480
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 670 м²
Luxurious property located in a beautiful area of Archangelos close to all amenities and ser…
$1,42 млн
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$654,180
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 142 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$327,824
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Three Bedroom Detached property For Sale in Lakatamia next to green area. Situated in a well…
$272,456
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
The villa located  on a hill at Tseri municipality. The ground floor comprises of a kitchen…
$4,44 млн
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 260 м²
This Modern property is located in Archagelos area close to all amenities and services. The…
$937,247
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Готовый независимый дом с тремя спальнями на продажу в провинции Ипсуполи - Лимассол, площад…
$282,073
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Типы недвижимости в Lakatameia Municipality

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