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Дома с бассейном в Lakatameia Municipality, Кипр

Лакатамия
77
Tseri
8
8 объектов найдено
Дом в Tseri, Кипр
Дом
Tseri, Кипр
Площадь 250 м²
A contemporary two-story residence in Tseri, Nicosia, boasts a swimming pool. The lower leve…
$408,683
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Four bedroom house in a quiet and attractive location of Tseri area.  The property is situat…
$498,951
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
This is a luxury villa for sale located in a quite neighborhood in Tseri. The Villa is buil…
$776,145
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$654,180
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
The villa located  on a hill at Tseri municipality. The ground floor comprises of a kitchen…
$4,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
$290,287
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Дом 5 спален в Tseri, Кипр
Дом 5 спален
Tseri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Contemporary five bedroom house located in Tseri close to many amenities and services. The …
$566,707
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Типы недвижимости в Lakatameia Municipality

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Lakatameia Municipality, Кипр

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