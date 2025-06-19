Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lakatameia Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Lakatameia Municipality, Кипр

Лакатамия
77
Tseri
8
84 объекта найдено
Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Отдельный двухэтажный дом в Лакатамии, Никосия. Недвижимость идеально расположена рядом с мн…
$411,160
Оставить заявку
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Продается двухэтажный дом для перепродажи в Лиопетри - провинция Фамагуста. Дом состоит из 8…
$138,562
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Современный дом с большим садом и двухэтажным гаражом. Первый этаж состоит из просторной гос…
$793,767
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Красивый отдельно стоящий дом с бассейном в Архангеле. Расположен рядом с зеленой зоной в не…
$765,214
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Две современные резиденции с красивым садом, крытым гаражом и большой верандой. Первый этаж …
$485,397
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Tseri, Кипр
Дом 3 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
? Your Beautiful Property Awaits! ? ? Tranquility Meets Urban Living ? Escape the hustle a…
$282,264
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с крытыми комнатами…
$299,950
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Новый проект расположен в Лакатамии, очень близко к стадиону G.S.P. В новом и тихом месте, л…
$410,018
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Дом в Архангелосе / Антуполи, Никосия. Недвижимость предлагает легкий доступ ко всем необход…
$576,766
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 197 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Aglantzia - Nicosia provin…
$328,381
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Located in the beautiful residential area of Archangelos in Nicosia, near the Pediaios River…
$479,522
Оставить заявку
Дом в Tseri, Кипр
Дом
Tseri, Кипр
Площадь 250 м²
A contemporary two-story residence in Tseri, Nicosia, boasts a swimming pool. The lower leve…
$408,683
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ливадии - провинции Ларнака, с крытыми комнатами…
$288,285
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Полемидии - провинция Лимассол, площад…
$323,406
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$300,296
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$289,952
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Discover a beautifully designed project of two family homes located in the center of Lakatam…
$354,192
Оставить заявку
Дом 7 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 7 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 550 м²
Villa is a two-floor building with a basement and swimming pool and it is constructed with e…
$19,54 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, площадью …
$299,950
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
This residential development features three independent houses designed for comfort, privacy…
$626,648
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Современный 3-спальный полуотдельный дом доступен для продажи в Лакатамии. Первый этаж состо…
$639,582
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Отдельный двухэтажный дом с гаражом в Лакатамии, Никосия. Он идеально расположен рядом с мно…
$399,739
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
This contemporary-designed house features a large garden with space for a swimming pool and …
$811,917
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached four bedroom house in New Port area - Limassol provin…
$330,326
Оставить заявку
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
$166,164
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
For sale under construction a detached corner house of three bedrooms in Palodia - Limassol …
$323,406
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
Оставить заявку

Типы недвижимости в Lakatameia Municipality

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Lakatameia Municipality, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти