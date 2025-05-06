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Квартиры с видом на море в Konia, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр Предлагаются светлые функц…
$581,434
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
$673,268
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр Предлагаются элитны…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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