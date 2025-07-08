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Дома в Коккинотримитии, Кипр

3 объекта найдено
Дом в Коккинотримития, Кипр
Дом
Коккинотримития, Кипр
Площадь 206 м²
Detached  property located in the beautiful area of  Kokkinotrimithia close to all amenities…
$310,599
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Дом 3 спальни в Коккинотримития, Кипр
Дом 3 спальни
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные отдельно стоящие дома с 3 спальнями в Коккинотримитии, Никосия. Расположен в отл…
$256,975
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Дом 5 спален в Коккинотримития, Кипр
Дом 5 спален
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Вилла High Specs для продажи в Никосии - новый район Коккинотимития в 2 минутах от Нео Плаза…
$1,14 млн
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