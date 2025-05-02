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Жильё в Коккинотримитии, Кипр

дома
4
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Коккинотримития, Кипр
Дом 3 спальни
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные отдельные дома с 3 спальнями в Коккинотримитии, Никосия. Расположены в отличном …
$233,407
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Дом в Коккинотримития, Кипр
Дом
Коккинотримития, Кипр
Площадь 206 м²
Detached  property located in the beautiful area of  Kokkinotrimithia close to all amenities…
$310,599
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Дом 3 спальни в Коккинотримития, Кипр
Дом 3 спальни
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Двухэтажные дома, выражающие вкус, качество и стиль, в Коккинотримитии, Никосия. Проект сост…
$230,708
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Дом 5 спален в Коккинотримития, Кипр
Дом 5 спален
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
High Specs Villa for Sale in Nicosia – a new area of Kokkinotimithia 2 minutes from Neo Plaz…
$1,09 млн
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