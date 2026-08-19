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Долгосрочная аренда домов с видом на море в Koinoteta Times, Кипр

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Тими, Кипр
Дом 3 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В аренду: Откройте для себя этот 3-комнатный дом на первом этаже в Тими, Пафос, предлагающи…
$1,940
в месяц
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Дом 3 спальни в Тими, Кипр
Дом 3 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В аренду: Откройте для себя этот 3-комнатный дом на первом этаже в Тими, Пафос, предлагающи…
$1,940
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Koinoteta Times, Кипр

с садом
Realting.com
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