Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Talas
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Вид на горы

Бунгало с видом на горы в Koinoteta Talas, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For sale: This charming resale bungalow offers comfortable living in the heart of Tala. With…
$380,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти