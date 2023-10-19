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Земельные участки в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пиргос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13044 кв.м. В Лимассоле
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пиргос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с коэффициентом постройки 10% в Агиос Тихонас, рядом находится в…
€1,25 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
€990,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пиргос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11811 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€520,000
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