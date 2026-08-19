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Долгосрочная аренда вилл в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Финикария, Кипр
Вилла 5 спален
Финикария, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Просторная и красиво представленная вилла с 5 спальнями доступна для аренды в спокойном райо…
$11,558
в месяц
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