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Земельные участки в Сообщество финикийцев, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество финикийцев, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество финикийцев, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6689 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Г3Коэффиц…
€715,000
в месяц
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