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Земельные участки в Церковное Сообщество, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пареклисия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пареклисия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с коэффициентом постройки 30% в деревне Пареклисия, рядом находи…
€750,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Церковное Сообщество, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок в центре Параклеша, на вершине холма, вид на море 409 м², площад…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Церковное Сообщество, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Лимассоле
€340,000
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