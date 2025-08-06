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Инвестиционная недвижимость в Koinoteta Parekklesias, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 60 000 м² в Пареклисия, Кипр
Инвестиционная 60 000 м²
Пареклисия, Кипр
Площадь 60 000 м²
Проект расположен в деревне Пареклисия и будет состоять из 57 трех- и четырехкомнатных двухэ…
$16,47 млн
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