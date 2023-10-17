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Таунхаусы в Сообщество Муттаякас, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000

Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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