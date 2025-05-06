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Квартиры-студии в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Студия 1 спальня
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс расположен в Лимассоле, в привилегированном месте всего в 200 метрах от пляжа. Gate…
$405,344
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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