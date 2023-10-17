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Земельные участки в koinoteta mones lemesou, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Мони, Кипр
Земельные участки 1 комната
Мони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2936 кв.м. В Лимассоле
€145,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мони, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5217 кв.м на острове Кипр. Покрытие30% Плотность20%
€750,000
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