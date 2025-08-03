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Дома в Koinoteta Lempas, Кипр

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лемпа, Кипр
Дом 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями является шедевром современного архитектурного дизайна, с…
$399,850
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Дом 3 спальни в Лемпа, Кипр
Дом 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями является шедевром современного архитектурного дизайна, с…
$439,835
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Вилла в Лемпа, Кипр
Вилла
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается светлая и просторная отдельно стоящая вилла в очень востребованном р…
$790,100
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Параметры недвижимости в Koinoteta Lempas, Кипр

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