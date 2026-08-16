Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Kissonergas, Кипр

;
1 объект найдено
Дом 5 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 5 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
5-комнатная вилла для аренды Испытайте комфортное прибрежное проживание в этой просторной в…
$4,049
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти