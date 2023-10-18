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Земельные участки в Сообщество Ebas, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€2,80 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Empa, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
€310,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Empa, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подве…
€210,000
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