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Магазины в Сообщество Хлорака, Кипр

коммерческая недвижимость
3
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2 объекта найдено
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Two unified shops, part of a mixed use building in Chloraka, Paphos.It consists of an open p…
Цена по запросу
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
A commercial space on the first floor of the mixed use building in Chloraka, Paphos.This sho…
Цена по запросу
Realting.com
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