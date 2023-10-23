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Земельные участки в Acrounta Community, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Acrounta Community, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Acrounta Community, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода. Им…
€78,000
Realting.com
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