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Долгосрочная аренда вилл с видом на горы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Это хорошо назначенное имущество идеально подходит для большой семьи и домашних животных. От…
$9,135
в месяц
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Добро пожаловать в этот изысканный современный дом, трехуровневое архитектурное чудо с захва…
$15,987
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с видом на море
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