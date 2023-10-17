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Земельные участки в Сообщество Святого Тихона, Кипр

25 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Земельные участки в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки
Ayios Tychonas, Кипр
Исключительно большой участок земли для продажи в Агиос Тихонас, одном из самых востребованн…
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3153 кв.м. В Лимассоле
€980,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 837 кв.м. В Лимассоле
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10632 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16724 кв.м. В Лимассоле
€470,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Продается два последовательных участка 1062 кв.м. в Петру и Павлу - провинция Лимассол, где …
€1,35 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с коэффициентом постройки 40% в деревне Агиос Тихона с видом на море
€950,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10257 кв.м. на острове Кипр. Покрытие30% Плотность20%
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11914 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок дел…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
€2,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1293 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5087 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
€1,75 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9421 кв.м. В Лимассоле. На территории подведено электри…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1269 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€2,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2385 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: H5Коэффиц…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 821 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
€500,000
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