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Виллы в Koili, Кипр

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла в Кили, Кипр
Вилла
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Очаровательное каменное бунгало в Койли с видом на горы Этот замечательный отель, расположе…
$250,732
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Параметры недвижимости в Koili, Кипр

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