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Бунгало в Koili, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Кили, Кипр
Бунгало
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Роскошные 3 и 4-комнатные дома в Тале, Пафос Расположенные в живописной деревне Тала, Пафос…
$776,865
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Параметры недвижимости в Koili, Кипр

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