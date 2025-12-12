Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Klonari
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Klonari, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Klonari, Кипр
Квартира
Klonari, Кипр
Хорошая сельскохозяйственная земля площадью 8696 квадратных метров с панорамным видом на дер…
$80,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Klonari, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти