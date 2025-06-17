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Дома в Kakopetria, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Kakopetria, Кипр
Дом 4 спальни
Kakopetria, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Жилой участок и двухэтажный дом в Какопетрии. Свойства соседствуют, и они расположены в 15 м…
$451,134
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Параметры недвижимости в Kakopetria, Кипр

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