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Жильё в Kakopetria, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Какопетрия, Кипр
Дом 4 спальни
Какопетрия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
A residential plot and a two-storey house in Kakopetria. The properties are adjacent, and th…
$428,871
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Параметры недвижимости в Kakopetria, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов