Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ineia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Ineia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Two Residential plots of Land Located in Ineia , Paphos. 1) Land size 1004 msq with Build …
$209,018
Оставить заявку
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Large residential land in Ineia For sale is the 1/2 share of the field which corresponds …
$209,018
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ineia, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти