Квартиры в Ineia, Кипр

5 объектов найдено
Квартира 7 спален в Иния, Кипр
Квартира 7 спален
Иния, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Beautiful large designed House located at one of the most traditional villages of Paphos.Inn…
$696,726
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Two Residential plots of Land Located in Ineia , Paphos. 1) Land size 1004 msq with Build …
$209,018
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
For sale: A fantastic development land opportunity measuring 5,686 m², located in the peacef…
$290,302
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Large residential land in Ineia For sale is the 1/2 share of the field which corresponds …
$209,018
Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Property consists of a touristic zoned field, extending to about 4,348 sq.m. in total locate…
$173,020
