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Виллы с видом на горы в Fyti, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
ПРИМЕЧАНИЕ: Готов через 3 недели - один месяц. Откройте для себя изысканную жизнь в этой ис…
$1,70 млн
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
ПРИМЕЧАНИЕ: Готов через 3 недели - один месяц. Откройте для себя изысканную жизнь в этой ис…
$1,70 млн
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Fyti, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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