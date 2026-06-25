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Бунгало с садом в Fyti, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Фити, Кипр
Бунгало
Фити, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом в Бунгало, расположенный в спокойном районе Ласа, …
$966,997
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Параметры недвижимости в Fyti, Кипр

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