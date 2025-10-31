Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Episkopi Pafou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Episkopi Pafou, Кипр

Квартира 3 спальни в Епископи, Кипр
Квартира 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$638,665
Квартира 3 спальни в Епископи, Кипр
Квартира 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$574,799
