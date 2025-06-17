Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Dromolaxia - Meneou Municipality
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 136 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 136 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 136 м²
Коммерческое здание расположено в районе Менеу, на северо-восточной стороне всей застройки. …
$438,798
Оставить заявку
Магазин 103 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Магазин 103 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 103 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$600,023
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти