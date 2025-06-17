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Инвестиционная недвижимость в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 882 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Инвестиционная 882 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 882 м²
Проект полностью завершен и находится на небольших ремонтных работах и установках, запрошенн…
$3,20 млн
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