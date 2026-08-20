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Отели в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,95 млн
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