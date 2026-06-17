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Виллы в Doros, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Дорос, Кипр
Вилла
Дорос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Вилла с 4 спальнями в тихой деревне Дорос, Лимассол, с потрясающим видом на горы и монастырь…
$733,803
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Вилла в Дорос, Кипр
Вилла
Дорос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
Новая 6-комнатная вилла в деревне Дорос, Лимассол, с потрясающим видом на горы и видом на мо…
$1,51 млн
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Doros, Кипр

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