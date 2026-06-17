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Долгосрочная аренда бунгало с садом в Doros, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в Дорос, Кипр
Бунгало 2 спальни
Дорос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Это совершенно новое, никогда не проживавшее в 2-комнатном бунгало расположено в мирной и жи…
$3,281
в месяц
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Бунгало 2 спальни в Дорос, Кипр
Бунгало 2 спальни
Дорос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Это совершенно новое, никогда не проживавшее в 2-комнатном бунгало расположено в мирной и жи…
$3,281
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Doros, Кипр

с видом на горы
Realting.com
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