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Земельные участки в Дериния, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Дериния, Кипр
Земельные участки 1 комната
Дериния, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4968 кв.м. В Айя-Напе
€140,000
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