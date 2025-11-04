Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало с видом на море в Demos Polis Chrysochous, Кипр

3 объекта найдено
Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

