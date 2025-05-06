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Долгосрочная аренда домов в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
A gorgeous luxury villa for sale or rent in Pervolia Area, very close to the beach. Designed…
$2,606
в месяц
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Дом 4 спальни в Kiti, Кипр
Дом 4 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом, 2-гараж. Никакой мебели. Включая: -Сад, - Аттик/Лофт, - Складская комната
$2,038
в месяц
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
в месяц
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Lovely beachfront villa is now available for Rent,  situated in the peaceful Pervolia area i…
$2,180
в месяц
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Параметры недвижимости в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном