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Квартиры возле озера в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
357
Арадиппу
189
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Агентство
Edge Development
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Edge Development
Языки общения
English
Realting.com
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Типы недвижимости в Demos Aradippou

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Aradippou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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