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Квартиры в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
357
Арадиппу
189
Квартира Удалить
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357 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Этот роскошный жилой блок квартир состоит из 9 резиденций, трех 1-спальных квартир и шести 2…
$162,459
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Современные апартаменты в просторном месте с современными удобствами Расположенный в тихом …
$323,820
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 4
Новый комплекс в центре Ларнаки. Комплекс имеет 2 блока и общий бассейн. Качественные матери…
$625,686
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Это изысканный жилой проект, расположенный в самом сердце Вергины, Ларнака, всего в 4 минута…
$197,585
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
For sale under construction two bedroom  apartment in City Center- Larnaka province. It has …
$148,146
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Новый проект, расположенный в Ларнаке в непосредственной близости от нового торгового центра…
$273,534
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Расположенный в очень востребованном районе Арадиппу, Ларнака, этот современный жилой компле…
$295,280
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Пантее - Лимассольская губерния, с…
$238,823
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$243,354
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Продается двухкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, на третьем этаже жилого дом…
$247,432
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3
Новый жилой проект от Africanos Developers в Ларнаке Откройте для себя современную жизнь в о…
$329,308
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Проект расположен в центре Ларнаки рядом с крупнейшим торговым центром города. Качественные …
$378,705
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Расположенный в процветающем жилом ландшафте Арадиппу и неразрывно связанный с динамичным се…
$246,981
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 114 м²
Продается в здании двухкомнатной квартиры в Строволосе - провинция Никосия, с 91 кв. М крыто…
$249,959
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Современный проект в центре Арадиппу, Лимассол. Идеально расположен в районе, который соедин…
$301,777
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$414,627
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Расположенная в процветающем жилом секторе Арадиппу, связанном с ярким ядром Ларнаки, эта ре…
$296,378
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 2/3
Эта резиденция представляет собой красивый, современный и впечатляющий комплекс, состоящий и…
$362,239
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/2
Современные апартаменты в просторном месте с современными удобствами Расположенный в тихом …
$295,280
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 77 кв. крытые и…
$237,535
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Новый проект в районе Арадипу, Ларнака. ✓ С крытой парковкой. ✓ Доступные цены и постоянный …
$257,958
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Проект расположен в центре Ларнаки рядом с крупнейшим торговым центром города. Качественные …
$356,751
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 3
Квартира расположена в районе Камарес всего в нескольких метрах от магазинов, кафе и множест…
$328,211
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Luxury 2-bedroom apartment is located in the area of Aradippou, very close walking distance …
$308,966
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Новый комплекс в центре Ларнаки. Комплекс имеет 2 блока и общий бассейн. Качественные матери…
$296,378
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 128 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Livadia - Larnaka province. It has 104 …
$167,176
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Nestled in a serene residential neighborhood, this property comprises nine modern apartments…
$199,437
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/3
Новый проект в районе Арадипу, Ларнака. ✓ С крытой парковкой. ✓ Доступные цены и постоянный …
$230,516
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Современный проект в центре Арадиппу, Лимассол. Идеально расположен в районе, который соедин…
$241,422
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
This contemporary three-storey apartment building is nestled in Aradippou, the prestigious a…
$217,801
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Типы недвижимости в Demos Aradippou

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Aradippou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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