Долгосрочная аренда офисов с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

1 объект найдено
Офис 370 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 370 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Доступный для аренды просторный, современный офис, расположенный на первом этаже в желательн…
$6,743
в месяц
