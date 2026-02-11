Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Choletria
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Choletria, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Холетрия, Кипр
Дом 4 спальни
Холетрия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Четыре спальни Дом в аренду расположен на окраине Пафоса. Большой дом в очень уединенном ра…
$2,138
в месяц
