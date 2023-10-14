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Дома с видом на море в Chloraka, Кипр

виллы
13
5 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная 2-х этажная вилла площадью 203 м² на стадии строительства , в одной…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€595,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 186 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€345,000
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