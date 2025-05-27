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Пентхаусы в Айя-Напе, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Пентхаус с двумя спальнями удобно расположен недалеко от круглогодичного курорта Каппарис. …
$353,304
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты с двумя спальнями на первом этаже удобно расположены недалеко от круглогодичного…
$341,907
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 25/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$10,26 млн
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